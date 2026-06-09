Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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09.06.2026 22:51:00
Anthropic veröffentlicht Claude Mythos 5 als Fable 5 mit Einschränkungen
Claude Mythos 5 gibt es für die NSA und ausgewählte Partner. Die veröffentlichte, eingeschränkte Version heißt Claude Fable 5. Abonnement gibt’s keines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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