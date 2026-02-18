Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
18.02.2026 11:12:00
Anthropic veröffentlicht Claude Sonnet 4.6 - das kann alles besser
Mit einem Kontextfenster von einer Million Token kommt Claude Sonnet in Version 4.6 heraus. Der kostenlose Chatbot nutzt 4.6 standardmäßig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
