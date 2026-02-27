KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.02.2026 06:57:00
Anthropic vs. Pentagon: KI-Firma weist das Ultimatum zurück
Im Streit mit dem US-Verteidigungsministerium beharrt Anthropic-Chef Dario Amodei auf zwei roten Linien für die KI. Nun liegt die Entscheidung beim Pentagon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
