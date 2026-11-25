Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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25.11.2026 05:15:01
Anthropic vs. SpaceX: Here's the Better IPO Stock to Buy With $1,000 Right Now
Two of the most highly anticipated initial public offerings (IPOs) in Wall Street history took place this year. Following the public debut of Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) in June, artificial intelligence (AI) developer Anthropic (NASDAQ:ANT) listed on the Nasdaq just last week.
While both companies are capitalizing on insatiable demand for AI, their respective business models are considerably different. Interestingly, the relationship between Anthropic and SpaceX is much deeper than most investors realize.
Let's explore the investment thesis for each company and assess which AI stock represents the more compelling opportunity for investors with $1,000 to deploy right now.
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