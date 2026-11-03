Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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03.11.2026 11:50:00
Anthropic warnt vor drastischer Selbstbeschleunigung der KI
Anthropic sieht sich kurz vor einem Entwicklungsschub, bei dem KI die Verbesserung ihrer Nachfolger immer stärker selbst vorantreibt.
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