Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 20:39:02
Anthropic Was Worth $111.50 on Its First Day of Trading. Is That a Problem for Investors?
Investors who bought Anthropic (NASDAQ:ANT) stock when it began trading just before noon on Nov. 19 ended up paying much more than investors who got shares in the record-setting initial public offering (IPO).
Anthropic priced its IPO at $83 per share, but the stock opened at $111.50 -- a whopping 34.3% premium. Let's put that into real dollar terms -- someone who bought 100 shares at the IPO price would have paid $8,300. But if you didn’t qualify to be one of those early investors and had placed an order to buy shares as soon as the company hit the open market, if you got that order filled, your shares would have cost $11,150.
That was an extra $2,850 for the same ownership stake.
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