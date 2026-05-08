Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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08.05.2026 06:00:14
Anthropic weighs deal for near $1tn valuation as revenue surges
Start-up behind Claude tool is fielding inbound investment offers that could lead to it surpassing rival OpenAI in valueWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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