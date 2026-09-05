Anthropic Aktie

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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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05.09.2026 17:52:00

Anthropic Weighs Lockup Periods Longer Than the Standard 180 Days. Here's Why That Matters.

Anthropic's highly anticipated initial public offering (IPO) could feature an unusual approach to insider shares. Rather than the traditional 180-day lockup period for shares, a recent report suggests that Anthropic is considering allowing insiders to sell a portion of their shares during the IPO and subjecting the remaining shares to a lockup period well beyond 180 days.If the report is true, these IPO criteria stand in contrast to Space Exploration Technologies' recent IPO, which released locked-up shares in tranches at designated times up to a year after the IPO. Although Anthropic's reported plan is not conventional as it relates to managing the sale of insider shares, it might be a plan the tech industry needs to consider. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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