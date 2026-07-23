Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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23.07.2026 20:52:47
Anthropic Weighs Tighter Controls on Employee Stock Trading As It Preps for Wall Street
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Nachrichten zu Anthropic
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22.07.26
|AMD to invest up to $5bn in Anthropic in chip deal (Financial Times)
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17.07.26
|Meta and Anthropic in talks for up to $10bn data centre deal (Financial Times)
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16.07.26
|KI-Unternehmen Anthropic treibt IPO voran: Das sollten Anleger jetzt wissen (finanzen.at)
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10.07.26
|Meta-Aktie im Plus: KI-Rennen mit OpenAI und Anthropic nimmt Fahrt auf (finanzen.at)
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06.07.26
|Why OpenAI and Anthropic may struggle to float (Financial Times)
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06.07.26