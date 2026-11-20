Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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20.11.2026 14:13:01
Anthropic Went Public at $111.50 a Share. Here's What a $1,000 Stake Is Worth After Day 1.
On Thursday, Nov. 19, Anthropic (NASDAQ:ANT) opened to the public at $111.50 per share. The stock price touched $115.10 at one point during the day, then fell below $100, closing at $97.17.
While major news outlets report Anthropic shares climbed 17% on the day, for any retail investor who bought $1,000 worth of stock, there's a good chance they've already lost money. This is why that disconnect exists, and what to consider after Anthropic's first day as a publicly traded company.
Image source: Getty Images.
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