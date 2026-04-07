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07.04.2026 14:42:00

Anthropic will über 3,5 Gigawatt Rechenkapazität mit Googles TPUs

Google findet mit Anthropic einen Großabnehmer für die eigenen KI-Beschleuniger. Broadcom hilft bis mindestens 2031 bei der weiteren Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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