Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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07.04.2026 14:42:00
Anthropic will über 3,5 Gigawatt Rechenkapazität mit Googles TPUs
Google findet mit Anthropic einen Großabnehmer für die eigenen KI-Beschleuniger. Broadcom hilft bis mindestens 2031 bei der weiteren Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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