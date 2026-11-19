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19.11.2026 11:15:02
Anthropic’s Amended S-1 Shows $895 Billion in Spending Commitments. Here’s How Much Flows Straight to SpaceX -- and When.
The Anthropic initial public offering (IPO) is a landmark moment for artificial intelligence (AI) investing and sheds further light on the interrelationships among AI companies. One of these is Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), which is set to receive a large share of the $900.9 billion in spending commitments outlined in Anthropic's latest Securities and Exchange Commission (SEC) filings.
Most of Anthropic's expenditure relates to compute and infrastructure, with up to $120.5 billion allocated to SpaceX's SpaceXAI subsidiary. The terms extend through 2029, with about $3.1 billion payable per month after capacity is delivered. Anthropic expects that to occur beginning in December.
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