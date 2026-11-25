NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 21:33:02
Anthropic’s Chip Choices Could Change the Nvidia Story. Here’s How.
Anthropic (NASDAQ:ANT) made headlines recently because of its blockbuster IPO, and investors are still trying to decide how the newly public artificial intelligence (AI) company will impact the broader AI market.
Some of the details Anthropic disclosed in its S-1 filing before going public shed light on its potential impact, especially on chip companies. Anthropic currently has deals with multiple chip companies to help provide the compute capacity it needs for its AI services.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is, unsurprisingly, a key supplier of chips to Anthropic, but so are Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Amazon (NASDAQ:AMZN), and Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD). Instead of tying itself to just one chip company, Anthropic has decided to spread out its chip vendors.
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