Anthropic's IPO Could Value It at $2 Trillion Even as Its Losses Hit $42 Billion

With enthusiasm for the potential of artificial intelligence (AI) still strong, a few heavyweights in the space are preparing to go public, including Anthropic, the creator of the popular Claude large language model. There's a chance that the market will put a $2 trillion market cap on Anthropic when it IPOs, in which case it will edge out Space Exploration Technologies (SpaceX) as the largest IPO in history.

Whether Anthropic will actually reach that $2 trillion valuation remains to be seen, but its recently released IPO prospectus offers interested investors a more detailed look at the state of its business.

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