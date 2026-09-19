Anthropic's IPO Is Coming. Here's What That Means for S&P 500 Investors.

Anthropic's initial public offering (IPO), expected no earlier than mid-October, will be a test of just how hungry the financial markets still are for exposure to artificial intelligence (AI). The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is going to react depending on how that test goes. Its backers want a valuation of $2 trillion or more, which would top Space Exploration Technologies as the biggest IPO ever if it happens.

Don't expect S&P 500 funds to buy it immediately, though. The road for Anthropic entering the S&P 500 is going to be slow, and it could test some nerves along the way.

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