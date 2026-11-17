NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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17.11.2026 19:17:02
Anthropic’s IPO Is Reportedly 6 Times Oversubscribed and Could Start Trading Nov. 19. Should You Buy on Day 1?
Anthropic's (NASDAQ:ANT) upcoming IPO has attracted a lot of big investors willing to put their money into the stock. Not only are Alphabet and Nvidia each investing $10 billion in the company when it makes its debut, but its public offering is more than 6 times oversubscribed, according to a report from Bloomberg.
With Anthropic expected to set its final price for shares on Wednesday and start trading on Thursday, plenty of retail investors may be wondering whether they should consider buying shares, too.
Image source: Anthropic.
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