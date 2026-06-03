Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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03.06.2026 09:58:00
Anthropics KI-Modell Mythos: Zugriff soll deutlich ausgeweitet werden
In „Project Glasswing“ dürften Verantwortliche von sicherheitsrelevanter Software mit der KI Mythos nach Schwachstellen suchen. Nun auch in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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