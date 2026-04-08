KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.04.2026 07:03:00
Anthropics neues KI-Modell Mythos: Zu gefährlich für die Öffentlichkeit
Anthropics neues KI-Modell Mythos soll so effektiv im Finden und Ausnutzen von Sicherheitslücken sein, dass es nur IT-Infrastruktur absichern soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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