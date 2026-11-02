BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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02.11.2026 16:30:36
Anthropic’s quarterly loss shrinks, revenue jumps ahead of blockbuster IPO
Revenue is up more than 40% from Q2, at almost US$17 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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