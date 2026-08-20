Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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20.08.2026 12:25:01
Anthropic’s Revenue Run Rate Just Hit $65 Billion. SpaceX and Amazon May Be the Biggest Winners.
Anthropic closed July with an annualized revenue run rate of $65 billion, up roughly 600% from the end of 2025.Anthropic is still private -- there's no ticker to buy here -- but its continued success is critical for stocks across the market. Two companies in particular stand to gain: Amazon and Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX).First, run rate means taking current revenue and annualizing it, so investors should keep in mind that this is a snapshot in time. Still, the incredible pace of growth is undeniable. Its preliminary Q2 revenue came in at around $11.5 billion, around 14 times what Anthropic brought in over the same period last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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