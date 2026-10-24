AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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24.10.2026 06:05:00
Anthropic's Revenue Surged to $16.3 Billion in the First Half of 2026, Up From $1.1 Billion a Year Ago
Anthropic could IPO as early as mid-November, and prospective investors have been eagerly awaiting its S-1. While that document still isn't publicly available, The Wall Street Journal recently reported seeing disclosures from a draft IPO prospectus, many of which haven't been publicly reported before.
The disclosures provide the best look to date at Anthropic's financials and cover the many risk factors the AI lab has flagged.
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