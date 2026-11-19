Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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19.11.2026 15:10:13
Anthropic's Shadow Market Priced It Above $100 Before the Bell: What the First Trade Reveals
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