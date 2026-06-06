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07.06.2026 00:10:00

Anthropic's Valuation Just Hit $965 Billion. These 2 Magnificent AI Stocks Are the Real Winners

Anthropic just became the latest artificial intelligence (AI) giant to announce an upcoming initial public offering. The AI lab joins Cerebras Systems, which launched last month, and SpaceX, which is aiming for a June 12 market debut. Anthropic hasn't yet decided on a potential date or other specifics; instead, it started the process by filing confidentially with the Securities and Exchange Commission on June 1. In recent years, Anthropic has gained the attention of investors as it competes with OpenAI -- these players are the developers of popular AI assistants, Claude and ChatGPT, respectively. Both of these AI labs have expressed interest in launching IPOs in recent times after raising billions of dollars in funding.And speaking of funding, Anthropic's valuation just hit $965 billion ahead of its market debut. This clearly is good news for the company -- but it's not the only winner. These two magnificent AI stocks may be the real winners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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