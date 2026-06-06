Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
07.06.2026 00:10:00
Anthropic's Valuation Just Hit $965 Billion. These 2 Magnificent AI Stocks Are the Real Winners
Anthropic just became the latest artificial intelligence (AI) giant to announce an upcoming initial public offering. The AI lab joins Cerebras Systems, which launched last month, and SpaceX, which is aiming for a June 12 market debut. Anthropic hasn't yet decided on a potential date or other specifics; instead, it started the process by filing confidentially with the Securities and Exchange Commission on June 1. In recent years, Anthropic has gained the attention of investors as it competes with OpenAI -- these players are the developers of popular AI assistants, Claude and ChatGPT, respectively. Both of these AI labs have expressed interest in launching IPOs in recent times after raising billions of dollars in funding.And speaking of funding, Anthropic's valuation just hit $965 billion ahead of its market debut. This clearly is good news for the company -- but it's not the only winner. These two magnificent AI stocks may be the real winners.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 045,00
|5,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.