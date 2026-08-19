Antibiotice mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Antibiotice hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Antibiotice hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162,4 Millionen RON abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,1 Millionen RON erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at