Antibiotice: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Antibiotice hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 RON. Im letzten Jahr hatte Antibiotice einen Gewinn von 0,050 RON je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 136,1 Millionen RON, gegenüber 160,4 Millionen RON im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at