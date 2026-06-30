Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
|
30.06.2026 18:00:00
Antikes Wrack mit einer Fracht aus der Magna Graecia entdeckt
Vor der Küste Kalabriens haben Fachleute die Überreste eines Handelsschiffes lokalisiert. Über 300 Amphoren könnten neue Erkenntnisse über Handel und Weinwirtschaft im antiken Mittelmeer liefernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magna Inc
|
30.04.26
|Ausblick: Magna legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Magna stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Ausblick: Magna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26