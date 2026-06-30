Magna Aktie

Magna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011

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30.06.2026 18:00:00

Antikes Wrack mit einer Fracht aus der Magna Graecia entdeckt

Vor der Küste Kalabriens haben Fachleute die Überreste eines Handelsschiffes lokalisiert. Über 300 Amphoren könnten neue Erkenntnisse über Handel und Weinwirtschaft im antiken Mittelmeer liefernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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