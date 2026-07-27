Antimony Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Antimony Resources hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at