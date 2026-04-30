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30.04.2026 06:31:29
Antimony Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Antimony Resources äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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