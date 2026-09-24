Antitrust Waiting Period Expires For Archer's Acquisition Of Boeing Subsidiaries

(RTTNews) - Archer Aviation Inc. (ACHR), an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft developer, said Thursday that the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act for its planned acquisition of Boeing's Wisk Aero, SkyGrid and Insitu subsidiaries expired on September 18, satisfying a key condition to close the deal.

The transaction remains subject to other customary closing conditions, including regulatory approvals, and is estimated to close by the end of 2026.

The acquisition is expected to combine Wisk, Insitu and SkyGrid's autonomous aerospace, unmanned aircraft and airspace intelligence technologies with Archer's products and AI foundation model, ZEE.

Archer Aviation shares were down more than 1% in pre-market trading after closing at $5.71 on Wednesday.