02.02.2026 06:31:29
Antony Waste Handling Cell informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Antony Waste Handling Cell veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 4,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Antony Waste Handling Cell 5,56 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,43 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,62 Milliarden INR ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
