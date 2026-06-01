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01.06.2026 06:31:29
Antony Waste Handling Cell präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Antony Waste Handling Cell hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Antony Waste Handling Cell 14,10 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 2,86 Milliarden INR gegenüber 2,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 26,59 INR beziffert, während im Vorjahr 30,10 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,53 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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