Antony Waste Handling Cell veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Antony Waste Handling Cell hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 INR, nach 6,27 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,61 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at