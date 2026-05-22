Anuh Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anuh Pharma lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,17 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anuh Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 INR in den Büchern gestanden.

Anuh Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,10 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Anuh Pharma in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,72 Milliarden INR im Vergleich zu 6,62 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at