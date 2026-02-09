Anuh Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anuh Pharma hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 INR, nach 1,03 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,61 Prozent auf 1,97 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at