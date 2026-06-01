Anupam Finserv legte Quartalsergebnis vor

Anupam Finserv stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anupam Finserv 0,040 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 13,1 Millionen INR gegenüber 8,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 48,83 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 36,57 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at