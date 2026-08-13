Anupam Finserv legte Quartalsergebnis vor

Anupam Finserv hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anupam Finserv 0,020 INR je Aktie eingenommen.

Anupam Finserv hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at