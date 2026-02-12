Anupam Finserv präsentierte Quartalsergebnisse

Anupam Finserv äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anupam Finserv 9,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at