Anupam Finserv verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anupam Finserv lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,05 INR gegenüber 0,010 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,1 Millionen INR – ein Plus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anupam Finserv 9,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at