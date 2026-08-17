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17.08.2026 06:31:29
Anupam Rasayan India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Anupam Rasayan India lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Anupam Rasayan India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,10 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Anupam Rasayan India im vergangenen Quartal 6,55 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anupam Rasayan India 4,86 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,20 INR sowie einem Umsatz von 4,92 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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