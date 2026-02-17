Anupam Rasayan India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anupam Rasayan India hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 5,12 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

