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09.11.2026 06:31:29
Anupam Rasayan India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anupam Rasayan India hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 6,81 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anupam Rasayan India 3,93 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 8,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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