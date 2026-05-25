Anupam Rasayan India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anupam Rasayan India stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,06 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 15,09 INR. Im letzten Jahr hatte Anupam Rasayan India einen Gewinn von 8,50 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,65 Milliarden INR, während im Vorjahr 14,33 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at