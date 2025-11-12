Anveshan Heavy Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anveshan Heavy Engineering hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 16,01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anveshan Heavy Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 16,26 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,32 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

