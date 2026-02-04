Anveshan Heavy Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anveshan Heavy Engineering äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,11 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,07 Milliarden INR gegenüber 1,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at