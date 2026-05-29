Anveshan Heavy Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anveshan Heavy Engineering hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 13,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,75 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,24 Prozent auf 2,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Anveshan Heavy Engineering 2,22 Milliarden INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 55,12 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anveshan Heavy Engineering 59,25 INR je Aktie eingenommen.

Anveshan Heavy Engineering hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,22 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 53,40 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 8,13 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at