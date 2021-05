Anwalt der Personalvertretung: Neben Wolf noch drei weitere Interessenten für MAN-Werk in Steyr

Der Rechtsanwalt der Belegschaftsvertretung von MAN Steyr, Hannes Jarolim, weist in einem Brief an VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch darauf hin, dass es neben Siegfried Wolf und seiner WSA Beteiligungs GmbH noch drei weitere Interessenten für den von der Schließung bedrohten MAN-Standort Steyr gibt.