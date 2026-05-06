OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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06.05.2026 19:38:18

Anwalt liest aus Tagebuch vor: Musk wollte OpenAI-Bosse zu "meistgehassten Männern Amerikas" machen

Haben führende Open-AI-Manager ihre gemeinnützige Mission verraten, weil sie doch aufs Geld scharf waren? Mit Auszügen aus Greg Brockmans Notizen will Elon Musk genau das belegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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