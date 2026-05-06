OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
06.05.2026 19:38:18
Anwalt liest aus Tagebuch vor: Musk wollte OpenAI-Bosse zu "meistgehassten Männern Amerikas" machen
Haben führende Open-AI-Manager ihre gemeinnützige Mission verraten, weil sie doch aufs Geld scharf waren? Mit Auszügen aus Greg Brockmans Notizen will Elon Musk genau das belegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!