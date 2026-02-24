|
Anwälte kritisieren Festnahme von Ex-Minister Mandelson
LONDON (dpa-AFX) - Die Anwälte des britischen Ex-Ministers Peter Mandelson haben dessen vorübergehende Festnahme im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal scharf kritisiert. Diese sei ausgelöst worden durch die "haltlose Behauptung", Mandelson plane, das Land zu verlassen und dauerhaft im Ausland zu leben, teilte die Kanzlei der Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Diese Behauptung sei in keiner Weise wahr.
Der 72-Jährige war am Montag von der Metropolitan Police festgenommen worden. In der Nacht zum Dienstag nach einer Befragung wurde er unter Auflagen wieder entlassen. Mandelson wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen. Er soll Epstein während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Regierungsinformationen zugespielt haben.
Für Mandelson habe es oberste Priorität, zu kooperieren und seinen Namen reinzuwaschen, teilte die Kanzlei Mishcon de Reya mit. Der frühere britische Botschafter in den USA sei festgenommen worden, obwohl mit der Polizei vereinbart gewesen sei, dass er im nächsten Monat freiwillig zu einer Befragung erscheinen würde./mj/DP/he
