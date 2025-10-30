Anxin Trust: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anxin Trust hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Anxin Trust mit einem Umsatz von insgesamt 166,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 26,73 Prozent verringert.

