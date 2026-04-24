Anxin Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anxin Trust lud am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 877,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 935,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 CNY. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Anxin Trust 995,63 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 205,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 325,91 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at